Kardak dönüşü Yarbay Bilgehan Bülbül gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçtiğimiz pazar günü Aksaz Deniz Üssü ziyareti ve Kardak kayalıklarının yakınına kadar yaptıkları seyahatte görev yapan kadın subay Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, bir gün sonra başlatılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu devam eden şüpheliler arasında bulunan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın özel kaleminde görev yaptığı iddia edildi.

İTİRAFÇI SİVİL İMAM BÜLBÜL'ÜN İSMİNİ VERDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcı Canpolat’ın yürüttüğü soruşturmada örgütün sivil imamları ve imamlarla bağlantılı muvazzaf askerlerin de ismi, şüpheli olarak dosyada geçti. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasında ismi gizli tutulan bir sivil imam ifadesinde, Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün kendisine bağlı olduğunu, lojmanındaki evinde zaman zaman ziyarete gittiğini söylediği iddia edildi.

"ÖRGÜT ABİSİ İLE GÖRÜŞÜYORDU"

İtirafçı sivil imam, Yarbay Nail Bülbül'ün kendisinden daha kıdemli Kurmay Yarbay olan eşi Bilgehan Bülbül'ün de FETÖ mensubu olduğu ileri sürerek, “Yarbay Bilgehan Bülbül bilinenin aksine bir abla ile değil bir örgüt abisi ile görüşüyordu” dedi.

Sivil imamın, Yarbay Nail Bülbül'ün bağlı olduğu cemaat abisinin ismini verdiği ve eşi Bilgehan Bülbül'ü de fotoğrafından teşhis ettiği öne sürüldü.

15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Dosyaya giren bu ifade üzerine Savcı Müslüm Canpolat, aralarında 5’i sivil imam, 10’u asker toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Geçen Pazartesi günü yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz sonrası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın özel kaleminde görevlendirilen Yarbay Bilgehan Bülbül ile Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu bildirildi. Yarbay Nail Bülbül'ün Fırat Kalkanı Harekatı’nda Eskişehir’den kalkarak El-Bab’ı vuran F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağlayan komutanlardan biri olduğu belirtildi.

KARDAK DÖNÜŞÜ GÖZALTI

Geçen Pazar günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Aksaz Deniz Üssü ve Ege Denizinde bulunan Kardak kayalıklarında incelemelerde bulunmuştu. Yarbay Bilgehan Bülbül'ün bu ziyaret sırasında Akar ve kuvvetler komutanlarına eşlik ettiği bildirildi. Kardak kayalıklarının ziyaretinden ardından Ankara’ya dönen Yarbay Bilgehan Bülbül'ün bir gün sonra pazartesi günü de gözaltına alındığı belirtildi. Emniyette gözaltı işlemleri devam eden şüphelilerin, önümüzdeki hafta savcılığa gönderileceği belirtildi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün 15 Temmuz darbe girişi sonrasında Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı da öne sürüldü.