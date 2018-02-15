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Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

İHA | 15.02.2018 - 17:05..
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Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çatalada’ya inşa edilecek gözetleme kulesi için Gümüşlük sahiline iş makineleri yanaştı.

KARDAK'TA YENİ KULE

Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çatalada’ya kule inşa edilecek.

Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla adaya iş makineleri taşınacak.

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek GALERİ

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

24 SAAT TAKİP

Bugün öğlen saatlerinde Gümüşlük sahiline gelen deniz aracı, iş makinelerini adaya taşımak için koya yanaştı.

İş makineleri de koya gelerek Çatalada’ya gitmek üzere hazırlandı. Fırtınalı havanın sona ermesinin ardından adada çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Yasadışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak olan kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

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