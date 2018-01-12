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Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

DHA | 12.01.2018 - 15:54..
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Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede, kendi sularında avlanan Türk balıkçılar, saat 11.45'te Yunanistan'ın Leros Adası'ndan gelen Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan botu, Türk balıkçının 20 metre kadar yanına gelerek, bir süre seyretti ardından önüne geçerek, rotasını değiştirmesini istedi. Türk balıkçı, Yunan botuna çarpmamak için rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

TÜRK BOTU ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye görevi yürüten Türk sahil güvenlik botu, tacizi fark edince harekete geçti. Türk balıkçıyı taciz ettikten sonra Kardak kayalıklarına yönelen Yunan botunun önü kesildi. Yunan botu ise ısrarla Kardak kayalıklarına gelmeye çalışınca gergin anlar yaşandı. İki bot arasında, yaklaşık 50 dakika süren gerginlik oldu. Yunan botunun Türk balıkçıları tacizi ve Türk botu ile yaşadığı bu gerginlik, DHA kamerasınca görüntülendi.

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

YUNAN BOTU, KARA SULARINDAN ÇIKARILDI

İki ülkenin botları, zaman zaman burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu, saat 12.40'ta, Türk sularından çıkardı. İki ülkenin botlarının denizde zaman zaman çok tehlikeli manevralarını balıkçılar da heyecanla izledi. Gerginlik, Yunan botunun geldiği Leros Adası yakınlarına çekilmesiyle sona erdi.

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Öte yandan bölge yakınlarında 2 Türk sahil güvenlik ve 2 Yunan sahil güvenlik botu bekliyor. Türk balıkçılar, Gümüşlük açıklarında ve Kardak kayalıkları bölgesinde avlanmayı sürdürüyor.

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Kalalimnos Adası'nda bulunan gözetleme kulesinde yer alan askerlerin de o anları görüntülediği gözlendi.

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

Kardak kayalıklarında gerginlik: Yunan botu kaçtı

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