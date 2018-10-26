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Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilen gözetleme kulesinin yapımı tamamlandı.

İHA | 26.10.2018 - 11:05..
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Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı.

Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor. Termal kameralarla izlenen Kardak kayalıklarında ise Türk askeri kuş uçurtmuyor.

Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule yapıldı

7/24 İZLENİYOR

7/24 izlenen Kardak kayalıklarındaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’da ki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak kayalıklarının yanı sıra yasadışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yaptırılan Kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üst olarak kullanılmaya başlandı.

Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule yapıldı

Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule yapıldı

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