taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Kardak krizi kameraya yansıdı

Yunanistan ile Türkiye arasında, Kardak yakınında yaşanan güvenlik botu krizi kameralara yansıdı. Türk sınırlarını aşmaya çalışan Yunan güvenlik botuna Türk botu "uyarı dokundurması" yaptı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Kardak krizi kameraya yansıdı

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak gerilimi, uluslararası gündemin en önemli konularından iri haline gelmişti. Yunan güvenlik botunun Türk sularına yakın yerde seyir etmesi sonucu harekete geçen güvenlik botları, Yunan botunun üzerine doğru giderek mahmuzlamıştı. O ana ilişkin görüntüler geminin kameralarına yansıdı.

Kardak krizi kameraya yansıdı

YUNAN GEMİSİNE HAMLE

Türk sınırları yakınında seyir eden gemiye uyarı, Türk güvenlik botundan geldi. Yunan gemisini caydırmak için ileri manevra yapan Türk botu geri dönmeden tam yol ileri hamle yaptı.

Bu hamle karşısında geri gitmeyen Yunan botu kısa süre içerisinde Türk Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait gemi tarafından mahmuzlandı.

Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının çarpışma anı - VİDEO

LİMANA ÇEKİLDİ

Aldığı darbe ile pruva kısmında ağır hasar oluşan güvenlik botu Leros Adası’nda bulunan limana nakledildi.

geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay Yunan basını tarafından, "Ege'de gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğin 27 mürettebatın bulunduğu teknesi İmia (Kardak) bölgesinde denizde devriye gezdiği sırada Türk Sahil Güvenlik botu tarafından botun pruva kısmı ile mahmuzladı." ifadeleriyle yayınlanmıştı.

Kardak krizi kameraya yansıdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

Şenol Güneş Konyalı muhabiri fırçaladı

120
AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

AB'den Türkiye'ye skandal vize serbesti şartı

242
Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

Diyarbakır'da Afrin duasını duyanlar camiyi terk etti

252
İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

İran'da Afrin protestolarına izin verilmedi

32
YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

YPG'li teröristler Afrin'de lastik yakmaya başladı

37
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Türklere saldırdı

67
Türkler Macaristan'da terör yandaşlarına geçit vermedi

Türkler Macaristan'da terör yandaşlarına geçit vermedi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM