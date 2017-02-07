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Kardak nöbeti devam ediyor

Türk askeri olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeden ayrılmıyor. Yunan askerleri ise gün boyu kayalıklara uğramadı.

07.02.2017 - 16:27
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29 Ocak Pazar günü Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarında yaptığı denetlemelerinin ardından 9 gün boyunca zaman zaman Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapmıştı.

Bunun üzerine Türk askeri ise 24 saat boyunca Kardak kayalıklarında nöbet tutarak sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği ekiplerini geri püskürtüyor.

Kardak nöbeti devam ediyor

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN NÖBET TUTUYORLAR

Dün öğlen saatlerinde yaşanan bot dalaşının ardından bugün ise Kardak kayalıklarında sesizlik hakim. Fırtınanın etkisini göstermesine rağmen Türk sahil güvenlik ekipleri bölgeden ayrılmıyor. Kayalıkların çevresinde nöbet tutan askerler zaman zaman devriye atarak yasadışı göç olayını da engelliyor.

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