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Kardak'a giden Yunan gemisi uzaklaştırıldı

Kardak Kayalıklarına giden Yunan Sahil Güvenlik gemisi Türk karasularına girince Sahil Güvenlik tarafından uzaklaştırıldı.

30.01.2017 - 17:52
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Kardak kayalıklarındaki sessizliğin ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

YUNAN BOTU UZAKLAŞTIRILDI

Türk karasularında 1 savaş gemisi 4 Sahil Güvenlik botu bölgede nöbet tuttu. Yunan karasularında ise 2 Yunan sahil güvenlik botu yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik güçleri, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına girdiğini görünce hızlıca bölgeye giderek Yunan ekibini uzaklaştırdı. Kısa süreli takibin ardından Yunan sahil güvenliği geri çekilerek kendi karasularına döndü. Türk Sahil Güvenlik botları ise ada etrafını kuşatarak Yunan sahil güvenliğinin sınır ihlali yapmaması için devriye nöbetine devam etti.

Kardak'a giden Yunan gemisi uzaklaştırıldı

ÇELENK KOYAMADILAR

1996 yılında Yunan helikopteri Kardak yakınlarında düşmüş ve 3 yunan askeri olayda hayatını kaybetmişti. Her yıl düzenli olarak 30 Ocak günü Kardak kayalıklarının yakınlarına gelerek çelenk bırakan Yunan askerleri, bu yıl çelenk bırakmaya gelmedi. Geçtiğimiz yıl helikopterle Kardak kayalıklarına gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da helikopter kazasından hayatını kaybeden, Yunanlı subaylar Kristodulos Karathanasi, Panagiotis Vlachakouve, Hector Gialopso anısına çelenk bırakmıştı.

SAVAŞ GEMİSİ KARDAK’TA

Sabah saatlerinden itibaren Kardak kayalıklarının etrafından Sahil Güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 4 Sahil Güvenlik botunun yanı sıra bir Türk savaş gemisi de Kardak kayalıklarına geldi. Adanın yaklaşık 1 mil uzağında 1 saat bekleyen savaş gemisi daha sonra Turgutreis Limanına yanaştı.



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