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Kardak'ta nöbet devam ediyor

Kardak kayalıklarında devriye artan Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunan askerlerini kayalıklara yaklaştırmıyor.

18.02.2017 - 15:52
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29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ziyaretinin ardında 21 gündür Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk sahil güvenlik ekipleri fırtına nedeniyle nöbetlerine 4 gün ara vermişti.

TÜRK BOTLARI TEYAKKUZDA

Dün yeniden Kardak kayalıklarına gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında devriye atmaya başladı. Yunan sahil güvenlik ekipleri ise kayalıklara 1 mil uzakta nöbet tutuyor.

Kardak'ta nöbet devam ediyor

YUNAN ASKERLERİ MÜDAHALE

Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan askerlerine, Türk sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 1 hafta aradan sonra tekrar bölgeye gelen Yunan askerleri Türk Karasularına girerek sınır ihlali yaptı.

Bunun üzerine Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan askerlerini sınırdan çıkardı. 15 dakika boyunca Yunan askerlerini kovalayan Türk askeri telsizden anons geçerek, Türk karasularına girmemelerini ve sınır ihlali yapmamalarını söyledi.

Kardak'ta nöbet devam ediyor

24 SAAT NÖBET

Bugün sabah saatlerinden itibaren Türk sahil güvenlik ekipleri nöbetine devam etti. 21 gündür Kardak kayalıklarında 24 saat boyunca nöbet tutan ve bölgede kuş uçurtmayan Türk sahil güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında devriye atıyor.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kayalıklara yaklaşmasını da engelleyen ekipler bölgeden ayrılmıyor. Yunan sahil güvenlik ekipleri ise Kardak kayalıklarına 1 mil uzakta nöbet tutuyor. Kayalıklara yaklaşamayan Yunan askerleri Kalalimnos Adası’ndan kayalıkları gözetliyor.

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