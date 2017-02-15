Kardak'ta Türk savaş gemisi teyakkuzda

29 Ocak Pazar günü Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bölgede incelemelerde bulunmuştu.

YUNANLAR 6 GÜNDÜR SESSİZ

12 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayalıklara uğramıyor.

Her gün kayalıkların çevresinde nöbet tutan, devriye atan Yunan askerlerinin bölgeye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SAHİL BOTLARINININ YERİNİ SAVAŞ GEMİSİ ALDI

3 gündür fırtına nedeniyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. Fırtınanın dinmesini bekleyen sahil güvenlik ekiplerinin yerini ise Türk savaş gemisi aldı.