Kardak'ta Türk savaş gemisi teyakkuzda

29 Ocak Pazar günü Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bölgede incelemelerde bulunmuştu.
YUNANLAR 6 GÜNDÜR SESSİZ
12 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayalıklara uğramıyor.
Her gün kayalıkların çevresinde nöbet tutan, devriye atan Yunan askerlerinin bölgeye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.
SAHİL BOTLARINININ YERİNİ SAVAŞ GEMİSİ ALDI
3 gündür fırtına nedeniyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. Fırtınanın dinmesini bekleyen sahil güvenlik ekiplerinin yerini ise Türk savaş gemisi aldı.