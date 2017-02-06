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Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Kardak krizinin 21. yılında, Türk Sahil Güvenlik güçleri, periyodik olarak devriye nöbeti tutuyor.

06.02.2017 - 14:01
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Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor.

YARIM SAATLİK ARAYLA DEVRİYE

TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Kardak'ta yarım saat arayla devriye

TÜRK SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 Nolu bot ile bazı küçük Sahil Güvenlik botları da kayalıklara yakın bölgede sürekli tur atıyor.

Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Kardak'ta yarım saat arayla devriye

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