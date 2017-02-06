Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor.

YARIM SAATLİK ARAYLA DEVRİYE

TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 Nolu bot ile bazı küçük Sahil Güvenlik botları da kayalıklara yakın bölgede sürekli tur atıyor.