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Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

Ayder Yaylası'nda düzenlenen Kardan Adam Şenliği'nin ilk gününde otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışan 13 kişi yaralandı.

DHA | 27.01.2018 - 15:45..
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Rize'nin Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde oynanan horonlarla başladı.

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

Şenlikte, serbest kayak etkinlikleri gerçekleştirildi. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı.

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı VİDEO

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Kayak sırasında yaralanan 13 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaların artması üzerine anonslarla vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

Şenlikte kayan vatandaşlar, karda kaymanın keyifli olduğunu belirterek çok eğlendiklerini ifade etti.

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle konserlerin iptal edildiği şenlik, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı



Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı



Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı



Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı



Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

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