Kardan kobra yaptı

Evinin önünde bir metre yüksekliğinde gerçeğini aratmayan kobra yılanını gören yoldan geçenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

AKLIMA KOBRA YILANI GELDİ

Her yıl kardan çeşitli heykeller yaptığını belirten Kaş, “Bu yıl farklı bir şey yapayım istedim. Aklıma kobra yılanı geldi ve birkaç saat içinde yaptım. Görenler çok beğendi, şaşkınlıklarını gizleyemediler, çocuklardan korkanlar oldu. Cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çekenler oluyor. İnşallah önümüzdeki kış mevsiminde kardan çok daha farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum” dedi.