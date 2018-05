Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kendal ve Kylie Jenner’la New York’taki bir Çin restoranında akşam yemeği yedi.

İŞ YEMEĞİ

Moda medyasının liderlerinden The Business of Fashion’la iş yemeğine katılan dörtlü, şıklıklarıyla ilgi odağı oldu. Şirketin The Age of Influence dergisinin özel sayısını kutlayan reality yıldızları, basına poz verdi.