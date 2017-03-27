Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde oturan Sefer Gelener, satışı nedeniyle 9 kardeşi ile aralarındaki kavgaları önlemek için hissedarı olduğu arsaya, üzerinde "Bu arsa satılmaz, kavgalıdır" yazılı tabela yerleştirdi.

Arsanın satışı gündeme geldikçe aile içinde kavga yaşandığını belirten Gelener, "Arsayı satmak istedim ancak kardeşlerim karşı çıktı ve aile içinde kavgalar yaşandı. Kavgaların olmaması ve alıcıların aramaması için tabelayı diktim." dedi.

Yoldan geçen ve tabelayı gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.





