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Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

Şanlıurfa’da bir kişi, 9 kardeşi ile aralarında anlaşmazlığa neden olan arsaya, "Bu arsa satılmaz kavgalıdır" yazılı bir tabela yerleştirdi.

27.03.2017 - 16:25
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Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde oturan Sefer Gelener, satışı nedeniyle 9 kardeşi ile aralarındaki kavgaları önlemek için hissedarı olduğu arsaya, üzerinde "Bu arsa satılmaz, kavgalıdır" yazılı tabela yerleştirdi.

Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

Arsanın satışı gündeme geldikçe aile içinde kavga yaşandığını belirten Gelener, "Arsayı satmak istedim ancak kardeşlerim karşı çıktı ve aile içinde kavgalar yaşandı. Kavgaların olmaması ve alıcıların aramaması için tabelayı diktim." dedi.

Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

Yoldan geçen ve tabelayı gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

Kardeş kavgasına neden olan arsaya tabelalı çözüm

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