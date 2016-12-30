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Kardeşim Ölmesin Diye İlaç Olmaya Ben de Varım kampanyası

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren savaşın yol açtığı sıkıntıların başında temel ve acil sağlık sorunları gelmektedir.

Haber Merkezi | 30.12.2016 - 12:03
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Birçok insan bölgede ilaç ve medikal malzeme olmamasından dolayı tedavi ve ameliyat edilememektedir.

Başta çocuklar olmak üzere kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için Ümraniye'deki gençlik STK'ları biraraya gelerek evlerde kullanılmayan, son tüketim tarihi geçmemiş ilaç ve medikal malzemeleri toplayarak, gönüllü doktorlar ve eczacılar tarafından tasnifi ve kontrolü yapıldıktan sonra bölgeye gönderilmesi için "Kardeşim ölmesin diye ilaç olmaya ben de varım" sloganıyla kampanya başlattılar.

Kardeşim Ölmesin Diye İlaç Olmaya Ben de Varım kampanyası

Evlerde kullanılmayan ilaçları kampanyaya ortak olan Eğitim-Bir-Sen, Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi, İHH Ümraniye Temsilciliği, Ümraniye Gençlik Meclisi, TÜGVA Ümraniye Temsilciliği, ÜMİDDER, Ümraniye Müftülüğü Camii Gençlik Kolları, ÜMİMDER dernek merkezlerine, okullarda ve camilerde kurulacak olan ilaç toplama kutularına bırakabileceği gibi 444 9 822 nolu telefondan kampanyayla ilgili bilgi alabilirler.

Kampanya 30 Aralık tarihinde başlayıp 15 Ocak'ta son bulacaktır.

Kardeşim Ölmesin Diye İlaç Olmaya Ben de Varım kampanyası

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