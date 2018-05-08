Akşam saatlerinde Rauf Mahallesi 216. Sokak’ta meydana gelen olayda, Hakan A., kardeşi Samet A’dan annesinin üzerine kayıtlı olan 07 BGV 63 plakalı otomobili istedi.

KARDEŞİNE KIZIP ANNESİNİN ARACINI YAKTI

Kardeşi Samet A’nın "Araba bana lazım" demesi üzerine sinirlenen Hakan A., evin önünde park halindeki lüks otomobili üzerine bidonla benzin dökerek ateşe verip kaçtı. Otomobil alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi VİDEO