taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.866
USD
4,2664
EURO
5,0895
ALTIN
180,36
PETR
75,5300

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Karaman'da erkek kardeşine kızan ağabey, annesinin üzerine kayıtlı olan otomobili benzin dökerek herkesin gözü önünde yaktı.

İHA | 08.05.2018 - 01:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde Rauf Mahallesi 216. Sokak’ta meydana gelen olayda, Hakan A., kardeşi Samet A’dan annesinin üzerine kayıtlı olan 07 BGV 63 plakalı otomobili istedi.

KARDEŞİNE KIZIP ANNESİNİN ARACINI YAKTI

Kardeşi Samet A’nın "Araba bana lazım" demesi üzerine sinirlenen Hakan A., evin önünde park halindeki lüks otomobili üzerine bidonla benzin dökerek ateşe verip kaçtı. Otomobil alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Olay yerine gelen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tartıştığı eşini bıçaklayıp kendini eve kilitledi
Malatya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak yaralayan ve kendini eve kilitleyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Bıçaklı kavgada 1 asker yaşamını yitirdi
Osmaniye'de yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Bekçi, meslektaş kurşunuyla hayatını kaybetti
Üsküdar'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçi hayatını kaybetti.
Keşan'da barınaktaki 3 köpek yavrusu öldürüldü
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin barınağında 3 köpek yavrusu öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ukraynalı milyarder yatıyla Bodrum'da

Ukraynalı milyarder yatıyla Bodrum'da

7
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

0
İstanbul'da Zeytin Dağı Barış Ödülleri dağıtıldı

İstanbul'da Zeytin Dağı Barış Ödülleri dağıtıldı

2
Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

0
Bağcılar'da iş yerlerini su bastı

Bağcılar'da iş yerlerini su bastı

0
Ankaragücü taraftarları, Süper Lig'i Kızılay'da kutladı

Ankaragücü taraftarları, Süper Lig'i Kızılay'da kutladı

0
İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM