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'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü

Karaman'da kardeşini döven 17 yaşındaki A.K., bu nedenle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA | 04.07.2018 - 08:50..
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Saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309. Sokak'ta A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. Akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas (45), A.K.'ye, "Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?" diyerek tepki gösterdi.

BIÇAĞI BABASININ KALBİNE SAPLADI

A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Acil servisteki müdahalenin ardından Fatih Kavas ameliyathaneye alındı. Bu sırada kalbi duran Kavas'a, sağlık memuru Kazım Hamurcu sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ameliyathanede 3 saat müdahale edilen Fatih Kavas, kurtarılamadı. Hastanede gözyaşlarını tutamayan oğlu Ö.F.K. ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaçan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü



'Kardeşini neden dövdün' diyen babasını bıçaklayıp öldürdü

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