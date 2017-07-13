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Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyiyle gurur duyuyor.

13.07.2017 - 13:17
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Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Soner Halisdemir, 15 Temmuz'daki kalkışmayı orduya sızan bir avuç cuntacının gerçekleştirdiğini, bunu önleyen gücün yine Türk ordusu olduğunu söyledi.

"DARBECİLER DON KÜLOT YAKA PAÇA ÇIKTILAR AMA AĞABEYİM AL BAYRAK İÇİNDE ÇIKTI"

Şehit ağabeyinin cenazesini Ankara'dan almaya gittiklerinde gördükleri manzaradan çok etkilendiğine işaret eden Halisdemir, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine tankla, tüfekle mermi yağdıranlar, o gün don külot, yaka paça çıktılar ama Ömer Halisdemir'in al bayrak içerisinde, sancağımızla selam durularak çıkması, bize acıdan çok başka duygular yaşattı. Çünkü kardeşim, bir hain olan Semih Terzi'yi 'Biz buradayız, vatanımızı milletimizi sana böldürtmeyiz' deyip alnından çekip vurmuştu."

Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir

ADALET YERİNİ BULACAK

Ağabeyinin davasını ve diğer FETÖ davalarını takip ettiklerini anlatan Halisdemir, adaletin yerini bulacağını inandıklarını dile getirdi.

Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir VİDEO

"DURUŞMALARDA ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Halisdemir, ağabeyinin davasının artık Türkiye'nin davası haline geldiğine işaret ederek, "Hamdolsun devletimiz yıkılmadı, ayakta. Devletimizin yasası, adaleti, mahkemesi var. Duruşmalarda üç maymunu oynuyorlar, 'Görmedim, bilmiyorum, duymadım'. Adalet yerini bulacak, takip ediyoruz ki devletimiz de takip ediyor zaten." diye konuştu.

Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir

Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir

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