Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılışı defalarca ertelenen Brandenburg Havalimanı'nın bu yıl da açılmayacağı bildirildi.
BERLİN 5. KEZ ERTELENDİ
Açılışı 5. kez ertelenerek 2017'ye tarih verilen havalimanı tartışmalara sebep oldu.
3. HAVALİMANI TAM GAZ
Öte yandan; Türkiye'deki 3. Havalimanı'nın yapımına hız kesmeden devam edildiği öğrenildi.
Kare kare 3. Havalimanı çalışmaları VİDEO
KARE KARE ÇALIŞMALAR
26 Şubat 2018'de açılışının yapılması beklenen 3. Havalimanı'nın yapımına başlandığı günden bugüne gelinen nokta ise kare kare görüntülendi.