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Kare kare 3. Havalimanı çalışmaları

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan 3. Havalimanı'nda çalışmalar tam gaz devam ediyor.

31.01.2017 - 17:24
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılışı defalarca ertelenen Brandenburg Havalimanı'nın bu yıl da açılmayacağı bildirildi.

BERLİN 5. KEZ ERTELENDİ

Açılışı 5. kez ertelenerek 2017'ye tarih verilen havalimanı tartışmalara sebep oldu.

Kare kare 3. Havalimanı çalışmaları

3. HAVALİMANI TAM GAZ

Öte yandan; Türkiye'deki 3. Havalimanı'nın yapımına hız kesmeden devam edildiği öğrenildi.

Kare kare 3. Havalimanı çalışmaları VİDEO

KARE KARE ÇALIŞMALAR

26 Şubat 2018'de açılışının yapılması beklenen 3. Havalimanı'nın yapımına başlandığı günden bugüne gelinen nokta ise kare kare görüntülendi.

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