Kare kare 3. Havalimanı çalışmaları

1 Hamit Altıntop Almanya'ya geri dönüyor Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un, Darmstadt 98’e transfer olacağı öğrenildi.

2 Sultanbeyli'de otomotiv deposunda yangın Sultanbeyli’de bir otomotiv firmasının araç parçaları bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

3 İtalya 40 Suriyeli sığınmacıyı aldı İtalya, Lübnan'daki kampta bulunan 40 Suriyeli mülteciyi, insani yardım koridoru programı çerçevesinde ülkeye kabul etti.

4 Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki ziyaretten sonra Çakıcı için "İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" temennisinde bulundu.

5 Merkel: AB, Kuzey Afrika'yla da sığınmacı anlaşması yapmalı İsveç'e giden Merkel, "AB, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının aynısını Kuzey Afrika ile de yapmalı" dedi.

6 Esenyurt İstanbul’un en kalabalık ilçesi oldu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 795 bin 10 kişi ile Esenyurt, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri oldu.