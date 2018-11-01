taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5896
Euro
6.3471
Altın
1217.38
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.685

Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın kargo aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.11.2018 - 04:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yunusemre ilçesi Dericiler Sitesi mevkiinde, çevre yolunda Şaban D. idaresindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon tipi kargo araç ile aynı istikamette seyir halindeki Latif Tutar idaresindeki 45 AB 935 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Latif Tutar, aynı araçta bulunan Fadime Gündoğan, Müslüm G. ile Zehra T. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO

2 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılardan Latif Tutar kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesinde, Fadime Gündoğan ise kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Müslüm G. ile Zehra T.’nin tedavileri sürüyor.

Kamyon sürücüsü Şaban D. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

10
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

12
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

2
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

6
Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

2
NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM