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Kargo götürdüğü kadını taciz etti

Kargo götürdüğü evdeki kadının beline sarılan B.K. hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 09:52..
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tacvi

İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki N.V. isimli kadın, oturduğu apartmanın girişinde postacı B.K. ile karşılaştı.

Postacı, eşinin ismini söyleyerek, bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. N.V. sorduğu kişinin eşi olduğunu ifade etti.

BELİNE SARILDI

Bunun üzerine postacı, eşine kargo getirdiğini söyleyerek N.V.’den nüfus cüzdanını istedi.

N.V. kimliğini almak için eve girince arkasından postacı B.K. da içeri girdi.

N.V.’den forma kimlik numarasını kendisinin yazmasını isteyen postacı, genç kadını beline sarılarak taciz etti.

Bunun üzerine B.K.’yı iten N.V., evden çıkmasını isteyip kapıyı kapattı ve daha sonra şikâyetçi oldu.

"İFTİRA ATAN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Şüpheli B.K. ise ifadesinde elinde bulunan kargoyu teslim etmek için adrese gittiğini belirterek, bina girişinde zile bastığını, açan olmayınca geri döneceği sırada şikâyetçinin yanında bir çocukla bina girişine geldiğini dile getirdi. Postanın sahibini tanıyıp tanımadığını sorduğunu kaydeden B.K., “Herhangi bir cinsel müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana iftira atan kişiden şikâyetçiyim” dedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli B.K. hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal ve basit cinsel saldırı” suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme. yapılan yargılama sonucunda şüpheli B.K.’yı basit cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Habertürk'ün haberine göre; mahkeme, verdiği hapis cezası ile ilgili olarak erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddelerini uygulamadı.

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