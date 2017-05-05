Kargodan silah ve cephane çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, av tüfeği üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'in Üzümlü ve Huğlu bölgesindeki av bayilerinin kaçak olarak silah sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini saptadı. Ardından çoğunluğu tüfek olan silahların sevkiyatının yapıldığı kargo araçlarını takibe alındı.

İki kargo şirketinin merkez Karatay İlçesi'ndeki dağıtım noktalarında önlem alan polis, araçların dağıtım noktalarına geldiğinde operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda 300 kısa ve uzun namlulu av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca, 22 havalı diye tabir edilen tüfek, 5 zıpkın, 228 şarjör, 58 şok diye tabir edilen silah, 4 bin kuru sıkı tabanca mermisi, 24 kutu havai fişek, 400 av tüfeği fişeği, 200 meşale ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan silah ve muhimmatın sosyal paylaşım siteleri üzerinden ruhsatsız ve sahte faturayla satışının yapıldığı belirtildi. Kuru sıkı tabancaların da daha sonra normal tabancaya dönüştürülebildiği ileri sürüldü.

Ele geçirilen malzemelerin Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edileceği, silahları alan ve satan kişilere 500'er lira idari para cezası uygulanacağı, yine av bayileri ve kargo şirketleri hakkında da idari soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

















