taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.860
USD
3,8451
EURO
4,4784
ALTIN
159,12
PETR
63,5800

Kargodan 'şişme kadın' çıkınca görevlinin telefonunu aldı

İnternetten aldığı cep telefonu yerine kargoyla 'şişme kadın' gönderilen K.Ş., kargo çalışanının cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti.

09.11.2017 - 14:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi'ndeki bir kargo firmasının Adalya Şubesi'nde meydana gelen olayda, Antalya'da oturan Koray Ş., internetten kapıda ödeme yöntemiyle cep telefonu sipariş etti.

KARGOYA 350 TL ÖDEDİ

Koray Ş., kendisine gönderilen koliyi gittiği şubeden 350 lira ödeyerek, teslim aldı. Şubeden ayrıldıktan sonra paketi açan Koray Ş., cep telefonu yerine 'şişme kadın' gördü.

İADE ETMEK İSTEDİ

Bunun üzerine şubeye geri dönen Koray Ş., kargoyu iade etmek ve parasını almak istedi. Kargo çalışanı Nesrin S., bunun mümkün olmadığını, kargoyu gönderen firmayla görüşmesi gerektiğini Koray Ş.'ye söyledi.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

İkili arasında tartışma çıkması üzerine Koray Ş., Nesrin S.'nin masasının üzerinde duran iki cep telefonunu alıp gitmek istedi. Koray Ş., kendisine engel olmaya çalışan Nesrin S.'ye bıçak çekerek, kargo çalışanını tehdit etti.

Telefonlardan birini masaya bırakan Koray Ş., gasbettiği diğer telefonla olay yerinden kaçtı. Nesrin S.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Koray Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kargodan 'şişme kadın' çıkınca görevlinin telefonunu aldı

İlginizi Çekebilir
Batan gemide hayatı kaybeden Erdoğan toprağa verildi
Şile'deki batan gemide hayatını kaybeden Mahir Erdoğan'ın cenazesi, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
Farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttılar
Farkındalık yaratmak için saçlarını kazıtan 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Lösemi hastalığını okuldaki diğer öğrencilere anlattı.
Uzman erbaşlar teröristlere gözdağı verdi
İzmir'de, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla bitiren bin 837 uzman erbaş mezun oldu.
Niğde genelevi kapatıldı
Niğde merkezde 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kapatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

168
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

437
Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

471
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

158
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

82
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

176
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM