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KARGU TSK'ya teslim edilmeye hazır

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemleri’nin kabul testleri başarıyla tamamlandı. İlk parti TSK'ya teslim için hazır hale getirildi.

AA | 27.09.2018 - 21:28..
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KARGU TSK'ya teslim edilmeye hazır

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemleri (kamikaze İHA) kabul testlerini başarıyla geçti. İlk parti Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim için hazır hale getirildi.

MAĞARANIN İÇİNE GİRİP TESPİT YAPABİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı, resmi Twitter sayfasından KARGU'ya ait görüntüleri paylaştı.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan KARGU ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

KARGU'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi.

Bu geliştirmelerle yetinmeyen STM, KARGU'nun mühimmat etki alanını ve kapasitesini genişletti.

Hedef tespit ve isabet oranı da artırılan KARGU, çok daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilir hale dönüştürüldü. Buna göre KARGU, birbirine benzer unsurların bulunduğu kalabalıklarda dahi verilen hedefi diğerlerinden ayırt edip işaretleyerek etkisiz hale getirebilecek hassasiyete ulaştı.

KARGU TSK'ya teslim edilmeye hazır VİDEO

DÜŞMANIN ELİNE GEÇMEMEK İÇİN KENDİNİ İMHA EDİYOR

KARGU, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, KARGU'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

KARGU, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen KARGU, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.

KARGU TSK'ya teslim edilmeye hazır

KARGU TSK'ya teslim edilmeye hazır

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