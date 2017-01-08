Kar gören İstanbullulardan ilginç görüntüler

2 gündür devam eden yoğun kar yağışı İstanbul'a beyaz bürüdü. Bu fırsatı değerlendiren İstanbullular sokağa döküldü.

ŞEHİR MERKEZİNDE SNOWBOARD

Taksim Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde kaldırımda kayak yapan kişi görenleri şaşkına çevirdi. Bu kişinin, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Matthieu Bardiaux olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAYLI SUTOPÇULARI KARDA YÜZDÜ

Beyaza bürünen İstanbul'dan bir başka 'renkli' kar manzarası ise Erenköy semtinden geldi. Galatasaray Kadın Sutopu Takımı oyuncularından Eser Özaydın ve Deniz Akbıyık, Instagram'da ilginç bir görüntü yayınladı.

Görüntülerde, dondurucu soğukta mayolarıyla dışarı çıkan iki genç oyuncunun, karların içine atlayarak yüzmeye çalıştıkları görülüyor.

EKSİ BEŞ DERECEDE DENİZE GİRDİLER

Sarayburnu Sahili’nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine ’Sarayburnu Fatihleri’ ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı.