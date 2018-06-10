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Karı- koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Samsun'da Emine ve Murat K. çifti, uyuşturucu madde satarken narkotik polisi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Çift, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

DHA | 10.06.2018 - 19:26..
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Modern Pazar mevkisinde Emine ile eşi Murat K.'nin uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini alıp, çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Ekiplerin takip ettiği çift, bir kişiye uyuşturucu madde satarken yakalanıp, gözaltına alındı. Emine K.'nin çantasında yapılan aramada, 222 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaç ile uyuşturucu satışından elde edilen 650 TL ele geçirdi.

Karı- koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çiftin Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 104 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaç ile bu ilaçların satışından elde edildiği değerlendirilen 860 TL ve 1,43 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine ve Murat K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi

Karı- koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

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