Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

Şanlıurfa Haliliye'de yeni doğum yapan koyunun sütünü içtiği iddia edilen Ahmet D. (41) ve eşi Halime D. (41) karın ağrısı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerine haber verdi.
ZEHİRLENDİLER
Kırsal mahalleye giden sağlık ekipleri, özel araçla hastaneye getirilmeye çalışılan çifti ambulansa alarak müdahale etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen karı kocanın zehirlendiği belirlendi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede tedavi altına alınan çiftin koyunun sütünden zehirlendikleri iddia edildi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.