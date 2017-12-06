Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

Beşiktaş, grubunu lider olarak tamamlasa da, temsilcimizi son 16'da birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, ABD'nin bugün, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı adımı atmasına tepki gösterdi.

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Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Reza Zarrab bugünkü duruşmada, FBI ile anlaşma yaptığı ve hapisten çıkmak için yalan söylediğini itiraf ederken, bu açıklamalar Türkiye'de bir kesimi üzdü.