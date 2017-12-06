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Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

Şanlıurfa'da yeni doğum yapan bir koyunun sütünü içen karı-koca zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 06.12.2017 - 16:21..
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Şanlıurfa Haliliye'de yeni doğum yapan koyunun sütünü içtiği iddia edilen Ahmet D. (41) ve eşi Halime D. (41) karın ağrısı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerine haber verdi.

ZEHİRLENDİLER

Kırsal mahalleye giden sağlık ekipleri, özel araçla hastaneye getirilmeye çalışılan çifti ambulansa alarak müdahale etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen karı kocanın zehirlendiği belirlendi.

Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan çiftin koyunun sütünden zehirlendikleri iddia edildi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

Karı-koca yeni doğum yapan koyunun sütünden zehirlendi

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