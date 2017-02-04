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Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti

Türkiye'yi karalamak için Fransa'da yok İstanbul'da taciz var diyen karikatüristi Le Monde yalanlıyor: "Her Fransız kadın taciz kurbanı"

04.02.2017 - 12:03
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Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti

Geçen hafta Angouleme Festivali’nde aldığı ‘Yaratıcı Cesaret’ ödülüyle gündeme gelen karikatürist Ramize Erer, "Durum son derece vahim ve gitgide daha da açıkça yaygınlaşan bir muhafazakârlık var Türkiye’de. Ne yazık ki her şey de kadınlar üzerinden yaşanıyor ve en çok da kadınlar acı çekiyor" dedi.

Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti

"FRANSA'DA TACİZ ETMEDİLER, İSTANBUL'DA ETTİLER"

"Fransa'da 9 yıl boyunca bir kez bile tacize uğramadım ve sonsuz bir özgürlüğün ne olduğunu anladım" diyen Erer, "Ama İstanbul’a ayak basar basmaz taciz ve baskıyla karşılaştım. Durum son derece vahim ve gitgide daha da açıkça yaygınlaşan bir muhafazakârlık var Türkiye’de. Ne yazık ki her şey de kadınlar üzerinden yaşanıyor ve en çok da kadınlar acı çekiyor. Kızımı İstanbul’da değil de burada büyüttüğüm için iyi hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.

LE MONDE: FRANSIZ KADINLAR TACİZ KURBANI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde ise her gün binlerce Fransız kadının kamusal alanlarda tacize uğradığını söylüyor.

Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti

Gazeteye göre her Fransız kadın toplu taşımada ömründe en az bir kez tacizle yüzleşiyor. Gazete haberde çok sayıda kurbanın ifadesine de yer veriyor.

Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti

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