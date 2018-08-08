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Karıncalar bala ulaşmak için canlı köprü kurdu

Karıncaların ne kadar çalışkan ve uyumlu olduğu atasözlerimize bile yansımıştır. Sosyal medyada yayılan bir videoda karıncalar ile ilgili bu kanının ne kadar gerçek olduğu gözler önüne seriliyor.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 12:27..
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Sosyal medyada yayılan bir video karıncaların ne muhteşem hayvanlar olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Birbirleriyle yardımlaşarak çalışmaları, çalışkanlıkları ev uyumlulukları ile bilinen karıncalar, bir arı kovanına ulaşmak için adeta imkansızı başardı.

Karıncalar bala ulaşmak için canlı köprü kurdu

CANLI KÖPRÜ KURDULAR

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde karıncaların bir arı kovanına ulaşmak için kurdukları canlı köprü görülüyor. Bir delikten çıkan karıncalar, birbirlerine kenetlenerek adeta bir halat oluşturuyorlar. canlı köprü üzerinden kovana kadar giden karıncalar içe, içerideki balı yuvalarına taşıyor.

Köprü yaparak arı kovanına saldıran karıncalar - VİDEO

Görüntüleri izleyenler "Üzerine kitap yazılacak görüntü." yorumlarını yaparken yiyeceğe ulaşmak için içgüdüsel olarak kurdukları köprü şaşkınlık yarattı.

Karıncalar bala ulaşmak için canlı köprü kurdu

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