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Karısından şiddet gören koca 300 bin lira tazminat istedi

Çeşme'de, karşı koymasına rağmen testislerini sıkıp şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşine dava açan R.D., koruma kararı talebinde bulundu.

DHA | 05.02.2018 - 09:38..
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İzmir Çeşme'de, geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine giren R.D., evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek avukatı aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

Karısından şiddet gören koca 300 bin lira tazminat istedi


"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM"

R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkarak canını yaktığını öne sürdü.

Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D. eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp destek aldığını belirtti.

EŞİNİN TESTİSLERİNİ SIKTIĞINI İDDİA ETTİ

Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat ise hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu durumunu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma halen daha devam etmektedir." dedi.

Karısından şiddet gören koca 300 bin lira tazminat istedi


300 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Avukat Polat, çift arasındaki WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunup bunların da incelendiğinde müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürdü. R.D. için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirten Avukat Polat, çiftin boşanmalarına, ev hanımı H.N.D.’nin 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TL tazminat ödemesine karar verilmesini istedi.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Boşanma davası açmasının ardından eşinin kendisine yine şiddet uygulayabileceğini öne süren R.D., mahkemeden koruma kararı vermesini de talep etti. Mahkeme, H.N.D.’nin 6 ay boyunca kocasına yaklaşmamasına karar verdi. Davanın İzmir 9. Aile Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.

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