Karısını dövmüştü, oğlu tarafından öldürüldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal Mahallesi’nde yaşanan olayda mahalle Muhtarı 44 yaşındaki Burhan B. ile eşi İslim B. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Burhan B. eşini dövmeye başladı.

ANNESİNİ DÖVÜYOR DİYE BABA KATİLİ OLDU

O sırada evde bulunan 18 yaşındaki Müslüm B., yatağın altındaki ruhsatsız uzun namlulu silahı çıkararak babasına ateş açtı. Göğsünden ve karnından vurulan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri Müslüm B.’yi gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İşlemleri tamamlanan cenazenin kırsal mahalleye götürülerek defnedildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.