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Karısını nacakla öldüren 80 yaşındaki adam tutuklandı

Bilecik Bozüyük'te eşini nacakla öldüren 80 yaşındaki Mehmet F. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA | 07.01.2018 - 19:57..
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Bozüyük Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde ikamet eden yaşlı karı koca henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

EŞİNİ NACAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma sonrasında Mehmet F. (80), nacakla eşi Zeynep F.’nin (78) kafasına vurdu. Bir müddet sonra eşini öldürdüğünü anlayan Mehmet F. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Yaşlı adamın ifadeleri üzerine eve giden polis ekipleri Zeynep F.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Karısını nacakla öldüren 80 yaşındaki adam tutuklandı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Zeynep F.’nin cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YAŞLI ADAM TUTUKLANDI

Yaşlı adam ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan Mehmet F. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mehmet F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaşlı adam nacakla eşini öldürdü VİDEO

Karısını nacakla öldüren 80 yaşındaki adam tutuklandı

 

Karısını nacakla öldüren 80 yaşındaki adam tutuklandı

NACAK NEDİR?

Nacak'ın Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki anlamı: "Sapı kısa, küçük odun baltası"

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