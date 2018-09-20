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Karısını ve kızını gaz dolu yoga topuyla öldürdü

Hong Kong'da bir anestezi uzmanı kızını ve karısını yoga topuyla zehirledi.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 15:10..
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Hong Kong'da karısını ve 16 yaşındaki kızını, yoga topuna doldurduğu karbonmonoksit gazıyla öldürmekten suçlu bulunan bir anestezi uzmanı doçent doktor, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

53 yaşındaki Malezyalı Khaw Kim-sun'un bu topu, karısının arabasına yerleştirdiği belirtiliyor. Kim karısı ve Wong Siew-fing ve kızı Lily'nin cesetleri 2015'te yol kenarında kapıları kilitli bir araçta bulunmuştu. İnmiş olarak bulunan yoga topunun arabanın bagajına gizlendiği açıklanmıştı.

Karısını ve kızını gaz dolu yoga topuyla öldürdü

"ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ VARDI"

Savcılık, Hong Kong Çin Üniversitesi'nde görevli Khaw'un bir öğrencisiyle ilişkisi olduğunu ve karısını ortadan kaldırmak için böyle bir plan yaptığını öne sürmüştü. RTHK Televizyonu'na göre, Khaw duruşmada karar okunurken başını sallayıp, salondaki diğer üç çocuğuna baktı. Çocuklardan birinin gözyaşlarına boğulduğu belirtildi.

Karısını ve kızını gaz dolu yoga topuyla öldürdü

TAVŞANLAR ÜZERİNDE DENEMEK İSTEDİ

Mahkeme kayıtlarına göre Khaw cinayetten önce iş arkadaşlarına gazı tavşanlar üzerinde denemek istediğini söyledi. Sanık daha sonra polise bu gazı evdeki sıçanları öldürmek için kullanacağını anlattı.

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