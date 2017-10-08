Karısının boğazını kesti teslim oldu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz durdurdu.

Erdoğan'ın 1982 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevi yaparken silah arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf yayınlandı

FETÖ davasında tutuklanan Ilıcak, hayatında hiç yer silmediğini cezaevinde kovaların nasıl kullanıldığını öğrettiklerini söyledi.

Dünya Kupası elemelerinde grubunda 3. sırada olan Hollanda, Rusya'ya gitmek için İsveç'e 6 fark atmak zorunda.

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

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TSK'dan İdlib'e top atışı

Türkiye'nin de dahil olduğu İdlib ateşkesi koruma operasyonunun 2. gününde Reyhanlı'dan İdlib'e doğru fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı