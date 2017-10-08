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Karısının boğazını kesti teslim oldu

Manisa'da eşini baltayla öldüren kişi suçunu itiraf ederek teslim oldu.

08.10.2017 - 23:29
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Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi Özbay Sokak'ta yaşayan Nurettin A. (66), akşam saatlerinde polisi arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.

Karısının boğazını kesti teslim oldu

EŞİNİN BOYNUNU KESTİ

Olay yerine giden polis ekipleri, 3 çocuk annesi Cennet A'nın (55) boynunda ve boğazında kesikler bulunan cesediyle karşılaştı.

Bu sırada haberi alarak eve gelen çiftin çocukları, babalarına tepki gösterince, polis ekipleri Nurettin A'yı hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Cennet A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karısının boğazını kesti teslim oldu

SUÇUNU KABUL EDEN KATİL GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Nurettin A.'nın Emniyet'teki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Cennet A'nın zanlının ikinci eşi olduğu, akşam saatlerinde eve gelen Nurettin A'nın eşini yemek yaparken saldırıp, öldürdüğü ifade edildi.

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