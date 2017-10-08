Karısının boğazını kesti teslim oldu

Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi Özbay Sokak'ta yaşayan Nurettin A. (66), akşam saatlerinde polisi arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi.
EŞİNİN BOYNUNU KESTİ
Olay yerine giden polis ekipleri, 3 çocuk annesi Cennet A'nın (55) boynunda ve boğazında kesikler bulunan cesediyle karşılaştı.
Bu sırada haberi alarak eve gelen çiftin çocukları, babalarına tepki gösterince, polis ekipleri Nurettin A'yı hızla olay yerinden uzaklaştırdı.
Cennet A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SUÇUNU KABUL EDEN KATİL GÖZALTINDA
Gözaltına alınan Nurettin A.'nın Emniyet'teki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Cennet A'nın zanlının ikinci eşi olduğu, akşam saatlerinde eve gelen Nurettin A'nın eşini yemek yaparken saldırıp, öldürdüğü ifade edildi.