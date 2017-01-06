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Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Bir çok aracın yolda kalmasıyla trafik felç oldu.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 22:32
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Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

İstanbul'da devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

ÇOĞU ARAÇTA KAR LASTİĞİ YOK

Günlerdir İstanbul'a 36 saat aralıksız yoğun kar geliyor uyarılarına karşın yollara çıkan çoğu aracın kar lastiği takmadığı gözlemlendi. Hal böyle olunca çoğu araç yolda kaldı. Bu durumda İstanbul'^da trafiği felç etti.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

Karla birlikte İstanbul'da trafik felç oldu

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