Karla ilk kez tanışan buzağının sevinci

Kırklareli'nde yaşayan Hayvan Besicisi Mehmet Kaygısız'a ait "Fatma" ismindeki inek geçen hafta doğum yaptı. Havaların soğuk ve kar yağışlı olması nedeniyle bir haftadır dışarıya salınmayan buzağı, sahibi tarafından kar yağışının etkisini kaybetmesi üzerine ilk defa dışarı salındı.

Karla ilk kez karşılaşan, buzağı bir süre yerdeki karları yaladıktan sonra, annesinin bakışları karşısında uzun süre koştu. Adeta çocuklar gibi sevinen buzağının zaman zaman zıplaması, çevredeki vatandaşları da gülümsetti.

"İLK KEZ BU KADAR SEVİNEN BUZAĞI GÖRDÜM"

Besici Kaygısız, uzun yıllar hayvan besiciliği yaptığını ancak ilk kez bir buzağının karla tanışmaktan bu kadar keyif aldığına şahit olduğunu söyledi.

Buzağının sevincine çok şaşırdığını belirten Kaygısız, buzağının sevinci karşısında kendilerinin de mutlu olduğunu belirtti.

Kar yağışının tüm canlılar için bolluk bereket anlamına geldiğini dile getiren Kaygısız, "Buzağımız da ilk kez karla tanışması ile sevinç yaşıyor. Normalde bu hayvanlar doğaya alışık ancak, karla ilk kez tanışıyor. O da karın keyfini çıkartıyor. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya geldim. Ben de açıkçası çok mutlu oldum." diye konuştu.