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Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen halkın sıkıntılarını gidermek için zorlu bir mücadele veriyor.

İHA | 21.02.2018 - 13:07..
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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ergücü ve Deliçay mahallelerinde arıza nedeniyle 4 gündür su verilemiyordu.

Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar

HALK YARDIM ETTİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, arazinin engebeli oluşundan dolayı araçlarla arıza yerine gidemeyince mahalle halkı kazma kürekleri alarak yardıma koştu.

Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar VİDEO

Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar

5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Erciş YangınTepe kırsalında arızalanan Ergücü ve Deliçay mahallelerine su veren hattın onarımı büyük bir zorlukla giderildi. Ekipler 5 kilometrelik yolu yaya giderek, kırılan150 metrelik hattı onardı ve 4 günlük su kesintisine son verdi. Mahalle halkı arızadan sonra ekiplerle birlikte kar üstüne sofra sererek yemek yediler.

Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar



Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar

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