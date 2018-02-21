Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ergücü ve Deliçay mahallelerinde arıza nedeniyle 4 gündür su verilemiyordu.

HALK YARDIM ETTİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, arazinin engebeli oluşundan dolayı araçlarla arıza yerine gidemeyince mahalle halkı kazma kürekleri alarak yardıma koştu.

Karlı dağları aştılar, arızaya ulaştılar VİDEO

5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Erciş YangınTepe kırsalında arızalanan Ergücü ve Deliçay mahallelerine su veren hattın onarımı büyük bir zorlukla giderildi. Ekipler 5 kilometrelik yolu yaya giderek, kırılan150 metrelik hattı onardı ve 4 günlük su kesintisine son verdi. Mahalle halkı arızadan sonra ekiplerle birlikte kar üstüne sofra sererek yemek yediler.