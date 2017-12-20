taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8427
EURO
4,5502
ALTIN
156,18
PETR
63,9200

Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün

Havaların soğumasıyla birlikte hastaneler kayıp düşme neticesi kırık çıkık vakalarıyla doldu.

İHA | 20.12.2017 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum’da buzlu yollar kırık, çıkık vakalarını artırdı.

Buzlu yolda düşerek kolunu kıran Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gürkan Karaoğlu da, eller cepte yürümenin cezasını çektiğini belirtti. Kolu dirsekten kırılan Karaoğlu, Ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

"PENGUEN GİBİ YÜRÜYÜN"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, kış aylarında en çok kırık, çıkık vakasının eller cepte yürümekten kaynaklandığını ifade ederek, "Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün." dedi.

Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün

Dr. Recep Dinçer, "Erzurum’da kış memleketinde yaşamaktayız. Karın bol olduğu bir memleket. O yüzden karın, buzun az olduğu yollarda yürümeye dikkat etmeliyiz. Özellikle kalın, yumuşak tabanlı ayakkabı tercihimiz olmalı. Yürürken ellerimiz cebimizde olmamalı. Açık bir şekilde yürümeliyiz. Biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Dengemizi ayarlayacak şekilde kısa küçük adımlarla. Bir sonraki adımı düşünerek ona göre hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün

Öte yandan Erzurum’da buzlu yollarda yürürken düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

İlginizi Çekebilir
Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi
Konya'da bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alndı.
İstanbul’da ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı.
İç çamaşırı giydirilip sevgilisinin kocasının tecavüzüne uğradı
Hatay'da yaşayan F.A., buluşmak için yanına gittiği Gaziantep'teki sevgilisinin kocası tarafından, ıssız bir yere götürülüp tecavüze uğradığı iddiasıyla başsavcılığa şikayette bulundu.
Çocukların Erciyes hayalini jandarma gerçekleştirdi
Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kani Arıkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Erciyes Dağı'nı gezdirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

316
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

70
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

88
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

105
İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

10
Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM