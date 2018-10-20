Karlie Kloss ile Joshua Kushner evlendi

Bu yaz ani bir şekilde Joshua Kushner ile nişanlandığını açıklayan Karlie Kloss, yine aynı şekilde Instagram sayfasından evlendiğini duyurdu.

ABD’li top model düğünde çekilmiş bir fotoğrafının altına sadece evlendikleri tarihi yazmakla yetindi: 10.18.2018

80 KİŞİLİK TÖREN

33 yaşındaki iş insanı Kushner ile 26 yaşındaki Kloss'un evlilik törenine aralarında ailelerinin ve arkadaşlarının olduğu 80 kişi katıldı.

Kloss, tören için Dior tasarımı bir gelinlik giydi.

IVANKA'NIN ELTİSİ

Yatırımcı olarak çalışan Joshua Kushner, ABD Başkanı Donalp Trump'ın büyük kızı Ivanka'nın kocası Jared Kushner'ın kardeşi. Bu evlilik sonucu Karlie Kloss ile Ivanka Trump da elti oldu.