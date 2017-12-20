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Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın bilgisayarı incelendi. FETÖ'cünün bilgisayarına yapılan incelemede, silinen dosyalar bulundu.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 00:18..
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Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın öldürdüğü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye ve Rusya'nın ortak yürüttüğü cinayet davasında, FETÖ'cü katil Altıntaş'ın bilgisayarındaki harddisk incelendi.

RUS HEYET SİLİNMİŞ DOSYALARI BULDU

Türk yetkililerin harddisk üzerinde incelemeleri tamamlandıktan sonra Rus heyeti de, ‘farklı bir yöntem’le incelemek istediklerini belirterek, harddiski ülkelerine götürdü. Rus heyeti harddisk üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Altıntaş’ın sildiği dosyaları buldu.

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

'FETULLAH GÜLEN' VE 'HİZMET' İBARELERİ

Hürriyet'in haberine göre; Rus heyeti, Altıntaş’ın bilgisayarında “Fetullah Gülen” ibareli 2 dosya, “Hizmet” ibareli 690 dosya, “FETÖ” ibareli 4 dosya, “Nur Cemaati” ibareli 1 adet dosyanın silindiğini tespit etti. Rus heyeti, silinen dosyalar içinde “El –Kaide”, “El –Nusra” ve “DEAŞ” kelimelerini arattı. Ancak silinen dosyalar içinde bu adlarda herhangi bir dosyaya ulaşılmadı.

Rus heyeti, dün Ankara Başsavcılığı yetkilileriyle toplantı yaparak soruşturma hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Soruşturmanın Türkiye ayağını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, Altıntaş’ın bağlı bulunduğu ‘Zümre Başkanı’nın kim olduğunu da belirledi. Eğitimci ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelinin, halen başka bir FETÖ davası kapsamında Ankara’da tutuklu yargılandığı tespit edildi. Savcılık, zümre başkanının tahliye olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, hakkında yakalama kararı da çıkarttı.

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

"FETÖ TARAFINDAN YAPTIRILDIĞI BELİRLENMİŞTİR"

Savcılık, “Dosya kapsamında saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ mensubu olduğu ve olayın FETÖ tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir” tespitinde de bulundu.

Savcılığın bu görüşünü destekleyen en önemli delillerden biri olarak, olaydan sonra firari FETÖ şüphelisi Emre Uslu’nun yaptığı paylaşımlara da dikkat çekiliyor. Savcılık, suikast sonrası Emre Uslu’nun yaptığı paylaşımlara ilişkin olarak da şu tespitlere bulundu:

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

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