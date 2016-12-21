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Karlov'a 'Rusya'nın Kahramanı' unvanı verildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, suikast sonucu öldürülen büyükelçi Karlov için verdiği sözü tuttu.

Ajanslar | 21.12.2016 - 17:33
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Karlov'a 'Rusya'nın Kahramanı' unvanı verildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, bir resim sergisinde uğradığı suikast ile öldürülmüş, Rusya'yı yasa boğmuştu.

Sputnik'te yer alan haberde Kremlin, Putin'in imzaladığı kararname ile büyükelçi Karlov'a "Rusya'nın Kahramanı" unvanının verildiğini açıkladı:

KARLOV 'RUSYA'NIN KAHRAMANI' OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu'nun olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak yürüttüğü görevde gösterdiği direnç ve cesaret, Rusya Federasyonu'nun dış politikasının hayata geçirilmesine verdiği büyük katkı dolayısıyla Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi"

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