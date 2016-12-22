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Karlov'un katilinin telefonunda ByLock yüklüydü iddiası

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunda ByLock uygulamasının yüklü olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 22.12.2016 - 09:34
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Karlov'un katilinin telefonunda ByLock yüklüydü iddiası

Fetullah'ın teröristleri, 15 Temmuz'daki darbe girişimi başarısız olunca farklı yöntemlerle Türkiye'yi kaosa sürükleme operasyonu yapmaya çalışıyor.

RUS - TÜRK SAVAŞI ÇIKSIN İSTİYORLAR

Son eylem Rus Büyükelçi'nin suikastle öldürülmesi oldu. Eylem tarzı ve suikastçının kimliği ve geçmişi göz önüne alındığında FETÖ terör örgütünün gizli servislerle olan ilişkisi gereği Rusya - Türkiye savşına kapı aralamak için suikast tertip ettiği görülebiliyor.

FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞANLAR, "NUSRA YAPMIŞTIR" DİYOR

Aynı zamanda suikastı yapan teröristin FETÖ'cü olmadığı, hatta 'cihatçı' olarak tabir edilen Nusra gibi örgütlere yakınlığı, hedef saptırmak ve FETÖ'yü aklamak için dillendiriliyor ancak son gelişmeler suikastçının FETÖ bağlantılarını ortaya seriyor.

TELEFONUNDA BYLOCK YÜKLÜ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, bu bağlantılardan sadece birini yazdı: Saldırgan ByLock'çu çıktı.

Selvi'nin yazısındaki bölüm şöyle:

"Katil polisin telefonundan ByLock çıktı mı? Çıktı. FETÖ'cülerin 2016 yılı Ocak ayına kadar etkin bir şekilde haberleştikleri ByLock programı, Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunda da çıktı. ByLock, kırmızı, turuncu ve mavi olmak üzere üç kademeli olarak sınıflandırılmıştı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonuna ByLock programının yüklendiği, oradan görüşmeleri takip ettiği ancak aktif olarak kullanmadığı belirlendi."

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