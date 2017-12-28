Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü tutuklandı

2016'nın Aralık ayında Ankara'da katıldığı bir sergide öldürülen Andrey Karlov'un davasında yeni gelişme yaşandı. Savcılığa ifade veren Mustafa Timur Ö., Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Timur Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Timur Ö., “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.