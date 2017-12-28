Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü bireysel silahlanmayla ilgili açıklama yaptı: 2017'de 73 bin 38 ruhsatlı silah verildi.

Şanlıurfa'dan Adana'ya hasta taşıyan ambulans ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ambulans ile yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesini 'Aşağılayıcı' olarak tanımladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş evinde konuk ettiği Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldüğü serginin organizatörü tutuklandı.

Sakarya'da yürütülen terör operasyonunda iki ayrı noktaya baskın yapıldı. Yapılan çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi sayısı 7 oldu

1 2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları 2018 yılında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. Emekli memurlar ise en az 1.964 lira alacak.

2 Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama Afrika seyahatinde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün KHK eleştirisini "üzücü" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Arınç'ın retweetleriyle konunun farklı bir yere taşındığına dikkat çekti

3 Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan ziyaretinde Sevakin Adası'nı inşa ve ihya edilmesi için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Böylelikle Türkiye'den umreye, Sevakin Adası'ndan deniz yoluyla gidilebilecek.

4 Türkiye de vize kısıtlamasını kaldırdı ABD'nin Türkiye'ye vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarına vize hizmetlerine yeniden başlayacak.

5 Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret Türkiye ile Sudan'ın yakınlaşması hakkında konuşan Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, gelişmelerin faturasını ödemeye hazır oldukların dile getirdi.

6 Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu İstanbul Beşiktaş'ta, E.M. isimli kadın, tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntülerinin C.K. tarafından izinsiz kopyalandığı gerekçesiyle dava açtı.