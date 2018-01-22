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Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

Her yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde kutlanan karnaval, dünyanın en büyük festivali olma özelliğini taşıyor.

Özel Haber | 22.01.2018 - 16:38..
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Samba okullarının birbirinden renkli koreografilerle hazırlandığı geçit törenine, dünyanın dört bir yanından milyonlar katılıyor.

KARNAVALIN DOĞUŞU

Karnavalın temeli, ''Entrudo'' adındaki Portekiz festivaline dayanıyor. Entrudo, balo salonlarında insanların ellerinde su dolu kovalarla birbirlerini ıslattığı bir eğlence idi.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

Bir nevi su savaşı diyebileceğimiz bu festival, yerini çeşitli enstrümanlar eşliğinde  rengarenk kostümlerle hazırlanmış samba gösterilerine bıraktı.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

NE ZAMAN KUTLANIYOR

Katolikler tarafından yapılan perhiz öncesi, 9 Şubat Çarşamba günü başlayarak Paskalya Bayramı'na (14 Şubat) kadar süren şölen, insanın duygularını sınırlamadan serbest bırakması, acıları ve sıkıntıları unutması mantığına dayanıyor.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

AFRİKA'NIN YANSIMALARI

Tarihi 1917'ye dayanan Batı Afrika'ya özgü samba dansı, köleler tarafından Brezilya'ya taşındı. İlk samba okulu  'Deixa Falar' 1928'de kuruldu.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

Rekabete dönüşen bu dans türü kurumsallaşarak birçok okulu daha beraberinde getirdi. Çığ gibi yayılan samba dansı sokağa dökülerek, Rio Karnavalı'nı ortaya çıkardı.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

RENGARENK KOSTÜMLER

Festival kostümlerinde kullanılan tüy, kemik ve pul gibi malzemeler Afrika etkisini yansıtıyor.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

Rio'da bulunan 700 metre uzunluğundaki Sambodromo geçit alanı festivale ev sahipliği yaparken, karnavalın ilk balosu 1840 yılında düzenlenerek kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

EĞLENCEDE SINIR TANIMIYO

Rio Karnavalı eşcinselliğin, seksii ve gösterişli kadınların, kısacası sınırların olmadığı, her türlü rengin temsil edildiği bir gösteri. Eğlencenin, müziğin ve dansın uyumunu, özenle hazırlanan koreografilerde görmek mümkün.

Karnavalın başkenti 'Rio de Janeiro'

2018 İÇİN KARNAVAL ZAMANI

Her yıl olduğu gibi 2018'de de kapılarını binlerce turiste açacak olan Rio Karnavalı, 9 Şubat Çarşamba gününden başlayarak, 14 Şubat gününe kadar devam edecek.

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