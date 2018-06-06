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Karne heyecanı yaşayan çocuklara indirimli bilet

Karnesini alan öğrenciler, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde 8 – 17 Haziran tarihleri arasında indirimden yararlanabilecek.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 16:31..
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Karne heyecanını yaşayan çocuklar, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde 8 – 17 Haziran tarihleri arasında yüzde 50 indirimle ziyaret edebilecekler.

Karne heyecanı yaşayan çocuklara indirimli bilet

İNDİRİMLİ BİLET ALINABİLİR

Kampanya kapsamında 39 TL yerine 19,50 TL’ye indirilen çocuk biletleri, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nin internet sitesi ve akvaryum girişinden alınabilecek.

Karne heyecanı yaşayan çocuklara indirimli bilet

BİRÇOK DENİZ CANLISINI GÖRME FIRSATI

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 200’e yakın türle, 20 binden fazla canlıyı ve 270 derece görüş imkânı olan akrilik tünel boyunca denizdeki mucizevi yaşamını ve birçok deniz canlısını görme fırsatı sunuyor.

Karne heyecanı yaşayan çocuklara indirimli bilet

TÜPLÜ DALIŞ DA MEVCUT

Akvaryumda, ziyaretçiler canlı besleme seanslarına katılabiliyor ve dev timsah, penguen, su faresi, su samurları, vatozlar ve diğer canlıların beslenmelerini izleyebiliyor. Aynı zamanda su canlıları ile eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için tüplü dalış seansları düzenleniyor.

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