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Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu

Yüksekova'da Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör ile emniyet müdürlüğünde görevli polisler, öğrencilere karne dağıttı

09.06.2017 - 16:50
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Yüksekova'da ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan asker ve polisler, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu.

KARNE HEYECANI

Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Dündar Şahin Güngör ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 50. Yıl İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilere karnelerini verdi.

Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu

Karnelerini asker ve polislerin elinden alan öğrenciler, yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı.

Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu VİDEO

Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu

Güngör, törenin ardından Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleriyle Emniyet Müdürlüğünün okula kazandırdığı resim atölyesinin açılışına katıldı.

"EĞİTİMİN KALKINDIRILMASI AMACIYLA..."

Canlı, burada yaptığı konuşmada, emniyet müdürlüğüne okula kazandırdığı atölyeden dolayı teşekkür etti.

Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu

Atölyenin öğrencilere büyük fayda sağlayacağını kaydeden Canlı, "Bu sene de eğitim, öğretim yılının sonuna geldik. İlçedeki eğitimin kalkındırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam edecek. Velilerimizin de tatilde öğrencilerine destek vererek, gelişimlerine katkı sağlamaları lazım. Başarısız olan öğrencilerimiz de rehavete kapılmadan çalışmalarına devam etmelidir. Onlar da inşallah istedikleri seviyeye ulaşacaklardır. Bunun için gerekli gayreti göstereceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.

Karne heyecanına asker ve polisler ortak oldu

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