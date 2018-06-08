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Karnelerini uçakta aldılar

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, karnelerini okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının içinde aldı.

DHA | 08.06.2018 - 14:41..
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Aksu ilçesinde 2016’da açılan Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yine bir ilk yaşandı. Antalya Havalimanı’nda atıl halde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının eğitim için okulun bahçesine taşınmasıyla dikkatleri üstüne çeken lisede öğrenciler, başka bir heyecan yaşadı.

Okul yönetimi, öğrencilere karnelerini müze, kütüphane ve sinema salonuna dönüştürülen uçağın içinde verdi.

Karnelerini uçakta aldılar

"İLK DEFA UÇAKTA KARNE VERDİM"

Okulun edebiyat öğretmenlerinden Yeşim Dinler, ilk kez uçakta karne vermenin heyecanını yaşadığını söyledi. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunan Yeşim Dinler, yeni döneme öğrencilerin daha dinç gelmesini istedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Öğrencilerden Gamze Sipahi ise bu okulda olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Gamze Sipahi, "Okulda uçak olması gurur verici. Uçak derslerimizi daha çok çalışmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Erdem Sarıkaya da "Bunu biz de beklemiyorduk, sürpriz oldu. Uçakta karne almak heyecanlı, aynı zamanda kendi düzenlediğimiz uçakta almak daha güzel oldu" diye konuştu.

Karnelerini uçakta aldılar


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