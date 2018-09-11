Karnına dal saplanan karaca tedaviden sonra salınacak

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ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

Doğu sahilleri Florence kasırgası tehdidiyle karşı karşıya olan ABD'de, yaklaşık 1 milyon kişi için tahliye kararı verilirken, 30 savaş gemisi de bölgeden uzaklaştırıldı.