Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerininuyuşturucu ile mücadele ile yaptıkları çalışmalarda, bir ay içerisinde 2 kilo 900 gram eroin, 1 kilo 500 gr esrar, 1 kilo afyon sakızı, 28,74 gram bonzai, 86 ecstasy hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 41 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyon ve yol kontrolleri sırasında üzerinde arama yapılan bir kişinin karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerini karnına bantlayan kişi, polisin dikkatinden kaçamadı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin süreceği kaydedildi.