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Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

Erzincan'da bir kişinin üzerinde yapılan aramada, karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

23.11.2017 - 10:49
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerininuyuşturucu ile mücadele ile yaptıkları çalışmalarda, bir ay içerisinde 2 kilo 900 gram eroin, 1 kilo 500 gr esrar, 1 kilo afyon sakızı, 28,74 gram bonzai, 86 ecstasy hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 41 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

Narkotik ekiplerinin yaptıkları operasyon ve yol kontrolleri sırasında üzerinde arama yapılan bir kişinin karnına sarılı halde 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerini karnına bantlayan kişi, polisin dikkatinden kaçamadı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin süreceği kaydedildi.

Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

Karnına sardığı 3 kiloluk eroinle yakalandı

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