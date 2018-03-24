Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Afrin'de 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor TSK'nın teröristlerden temizlediği Afrin'de bölge halkına gönderilen yardımlar giderek arttı. Güven altına alınan Afrin'de, günde 10 binden fazla kişiye sıcak yemek veriliyor.

2 Karnında gazlı bez unutulan kadın ameliyat oldu 6 ay önce sezaryen sırasında karnında gazlı bez unutulan 36 yaşındaki Şule Ayşe Erhan, ameliyat ile sağlığına kavuştu.

3 Bakan Fakıbaba: 15 ülkeye patates tohumu ihraç edeceğiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 1200 dönümlük bir alanda ekimini yapılan patateslerin tohumlarının tahmini olarak 15 ülkeye ihraç edileceğini söyledi.

4 İsrail askeri saldırdı 9 Filistinli yaralandı İsrail askerleri, Gazze'deki protestolara katılan sivillere saldırdı. Sert müdahalede bulunan polisler, 9 sivili yaraladı.

5 Trump istemediği tasarıyı onayladı ABD Başkanı Donald Trump, "Doğru değil ve ülke için kötü" dediği 1,3 trilyon dolarlık torba bütçe tasarısını imzaladı.

6 Tokat'ta 69 öğrenci hastanelik oldu Tokat'ta kız öğrenci yurdunda kalan 69 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.