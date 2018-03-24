Karnında gazlı bez unutulan kadın ameliyat oldu

Çektiği karın ağrılarının üzerine doktora giden Şule Ayşe Erhan'ın karnında gazlı bez unutulduğu saplandı. Tespit edilen 2 yabancı cisim için yeniden ameliyat edilen Ayşe Erhan sağlığına kavuştu.
DOĞUMDA GAZLI BEZ UNUTULDU
Genel cerrah Adem Yücel tarafından ameliyata alınan Erhan'ın karnından 2 gazlı bez çıkarıldı. Erhan'ın 6 ay önce İzmir Tepecik Araştırma Hastanesinde sezaryenle ikinci çocuğunun doğumunu gerçekleştirdiği öğrenildi.
Ağabey Karakulak, sezaryen sırasında gazlı bezlerin unutulduğunun ortaya çıktığını belirtti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, hastanın durumunu yakından takip ettiklerine dikkati çekerek "Ameliyatın ardından hastamızın genel sağlık durumu gayet iyi. Serviste tedavisine devam ediliyor. Hastamızın doğumdan sonra karnında unutulan gazlı bezlerle ilgili soruşturma başlatacağız." diye konuştu.